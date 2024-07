Liina Maurer, Cristiina Kuik: Tartu head mõtted ja halvad laenud

Headel aegadel on Tartus, nagu ka riigis, finantsdistsipliin lõdvaks lastud. Linnavalitsus kulutab, nagu homset ei oleks, kuid reaaltulude pool ei näita kasvumärke, investeeringute katteks on vastutustundetult laenatud kuni karmi reaalsuseni, et võetud kohustusi, nagu lasteaedade ja koolide rekonstrueerimine, ei suudeta täita.