Niitmata platsid tekitavad vaidlusi, ent toovad tulemusi

Ehkki uut moodi elurikkust on siin-seal näha saanud juba mõnda aega, pole kuhugi kadunud ka need inimesed, kes selliseid haljasalasid pigem koledaks või lohakaks hindavad. Pole teada, kas see on tingitud praegusest taimede kasvufaasist, soojast ilmast või millestki muust, aga just viimase nädala jooksul on projekti eestvedajad saanud palju negatiivset tagasisidet kesklinna parkide kohta. Nurisejad on pöördunud ka Tartu Postimehe toimetusse.