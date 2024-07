REEDENE RÕÕM Genialist Ivar Põllu: see on aus veteranirokk!

Täna õhtul skoorivad Tartu laululaval Genialistid. Viimast korda! Bänd hullutas eelmisel esinemisel publikut nii kaua aastaid tagasi, et nende kokkuarvamiseks tuleb kasutada nelja käe näppe. Enam ei ole hästi meeleski, mis bänd see sihuke on. Meelde aitab tuletada laulja ja Tartu Uue Teatri loovjuht Ivar Põllu.