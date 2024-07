Tänavapuhastajad saavad uue hoone, Kastani tänava elanikud soovitud rahu

Õigemini sai uus hoone eile nurgakivi aadressil Klaasi 7, kus naabriteks on Gardest, Ragn-Sellsi jäätmejaam ning A. Le Coqi logistikakeskus. Hoone peaks valmima aasta lõpuks, sest saabuval talvel on plaanis uuest hoonest teha esimene libedusetõrje sõit, andis Tänavapuhastuse ASi juhatuse liige Vello Kink mõista.

Miks kolimisega kiirustatakse, selle kohta tõi Kink välja mitu põhjust.

Ühe kasutegurina võimaldab uus hoone sõidukeid kiiremini hooldada ja remontida, mistõttu on ka teenuse osutamine kriitilistes olukordades edaspidi sujuvam kui praegu, selgitas ta.

Kink jätkas, et seejuures on hoone projekteerimisel mõeldud ka keskkonnaaspektidele. Näiteks saab sõidukite pesuks koguda vihmavett ning katusele tuleb päikesejaam. Paraneb seegi, et pühkmed sorteeritakse enne jäätmejaama viimist kohapeal ära.

Selleks saab hoonel olema netopinda üle 2000 ruutmeetri. Kuni kolmekorruselisse hoonesse tulevad töötajatele olme- ja puhkeruumid, hooldussõidukite remondi- ja hooldustööde boksid, pesula, pühkmete sortimise ruum ja puistematerjalide laod.

Maksma läheb kõik ligi kolm miljon eurot. Hoone arhitekt on Anders Jaano Atect Projektist ning ehitajaks Mapri Ehitus.

Aadressil Klaasi 7 töö juba käib ning hoone sai kolmapäeval nurgakivi. Foto: Jassu Hertsmann

Teine ajend, milleks üldse kolida, puudutab aga Kastani tänava elanikke, kes on varem linnavalitsusele oma olukorda kurtnud. Nimelt on suured masinad pidanud libedustõrjele startima elamurajooni kõrvalt, sageli öösiti, ning tekitanud aastaid nii liiklus- kui laadimismüra, hooldusmasinate vilkurid on aga põhjustanud valgushäiringuid.

Tartu abilinnapea Raimond Tamm rõõmustas, et Tänavapuhastuse AS on olnud linnale 22 aasta vältel väga oluline koostööpartner ning seetõttu on hea meel, et uue keskuse rajamisega saavad nad veel tõhusamalt tänavate hooldusteenust pakkuda.

Kui uus hoone valmib, kavatseb Tartu linnavalitsus vana lao- ja remondihoonena kasutatava Kastani 181a amortiseerunud kaarhalli lammutada.