Miks suurendas linn hüppeliselt tublidele koolilõpetajatele makstavat preemiat?

Kui veel 2022. aastal oli koolilõpetaja stipendium pigem sümboolne ehk 200 ja 150 eurot, siis möödunud aastal need tõusid mitmesaja euro võrra. Kuldmedalistile on ette nähtud 500 eurot, hõbemedalistile 400 eurot ning kutsekeskhariduse õppekava kiitusega lõpetajale kas 400 või 500 eurot sõltuvalt tema keskmisest hindest.

Ka tehti seda selle pärast, et ümberkaudsed vallad maksavad oma tublidele lõpetajatele rohkem. Et väga tublide õppurite vastuvõtt on ühine, siis oli paslik ka stipendium ühesuuruseks muuta.