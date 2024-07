Asendusbuss startis Jõgevalt Tartu poole teisipäeva hommikul veidi pärast kella 6.30. Kui see ligi tund hiljem sihtkohta jõudis, oli reisijatel põhjust pahameeleks ja kurtmiseks. Tartu ülikooli kliinikumi erakorralise meditsiini osakonna juht Sander Poks kinnitas, et traumapunkti tuli kaks kannatanut ja neil mõlemal tuvastati kerged vigastused.

Nii Elroni kui Hansabussi esindajad märkisid veidi hiljem, et info juhtunust on kahe reisija kaebuse kaudu nendeni jõudnud ning et bussiettevõte alustas asjaolude väljaselgitamiseks sisejuurdlust.