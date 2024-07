Galerii Raadil ja EÜSi majas loodi seoseid Jaan Tõnissoni aja ning tänapäeva vahel

Klaas juhtis tähelepanu, et Tartu Euroopa kultuuripealinnaks olemise ja Tartu alguse 800. aastapäeval räägime sageli kümnetest ja kümnetest algustest, mille lähteallikaks on Tartu. «Tartu ongi alguste linn. Meie tänane päevakangelane Jaan Tõnisson on ise olnud kümnete ja kümnete eesti rahvale ja Eesti riigile oluliste algatuste initsiaator ja eestvedaja. Neid eesti rahva äratajaid, ka eesti rahvaks kõnetajaid, on olnud Tõnissoni eel ja Tõnissoni järel muidugi rohkelt ning tõnissonlikult mõeldes ei saanukski meie riiki sündida, kui seda poleks loodud ühistööta, ühiselt õlg õla kõrval seistes ja aina ise ja ise,» rääkis ta.