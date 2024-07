Emajõe Veevärk otsib lahendust Elva reoveepuhastist levivale haisule

AS Emajõe Veevärk tootmisjuht Rainer Spuuli sõnul on reoveesette komposteerimine Eestis kõige levinum sette stabiliseerimise meetod ning enne 2023. aastat pole Elva elanikel reoveesette komposteerimisega kaasneva lõhna osas kaebusi olnud. «Käitlemise peamine eesmärk on stabiliseerida sete ehk lagundada orgaaniline aine ja hävitada patogeensed organismid. Seoses nii reovee kui ka reoveesette koguste suurenemisega viimastel aastatel Elva reoveepuhastis, võttis AS Emajõe Veevärk 2023. aaasta kevadel kasutusele suurema aunasegaja, mis omakorda tähendab ka suuremaid reoveesette kompostimise aunasid,» ütles Spuul. Ta lisas, et just koguste suurenemine ja suurema aunasegaja kasutuselevõtt on tinginud ka tuntava käärimisprotsessi lõhna levimise Elva linna Kaseküla, Laane ja Ääre tänava elanikeni.