Pane tähele Rally Estonia toob liiklusesse piiranguid ja muudatusi

Lennupiirangute eesmärk on tagada, et inimeste pea kohal lendavad õhusõidukid ei tekitaks ohtu pealtvaatajatele, aga ka teistele õhus viibivatele sõidukitele.

Viimaste aastate rallivõistlused on Lõuna-Eesti käänulistel teedel möödunud politseile tõsisemate vahejuhtumiteta. Möödunud aastatel on sel ajal patrullidele enim tööd pakkunud sõidukijuhid, kes arutult kihutavad ühelt katselt teisele.

Lisaks on liikluse rahustamiseks siin-seal teeservades mobiilsed kiiruskaamerad. «Ralli avapäeval, 5. juulil kutsume kõiki liikuma kesklinna ja ERMi vahel kas jalgsi või kergliikuriga. Kuna Tartus on mitmes kohas ka teetööd, siis sõidukiga minnes võite kiiruskatse asemel vaadata hoopis teise sõiduki pidurdustulesid.»

Rallipiirkonnas liiklejatel palub politsei järgida liiklusreguleerijate korraldusi, sest ainult nii on võimalik vältida ohuolukordi. «Käesoleval aastal on ralli korraldaja teinud parkimise selliselt, et mitmelt parkimisalalt on võimalik jalgsi liikuda kiiruskatsetele. Soovitame ralliüritusele saabujatel enne tutvuda programmiga ning teha selgeks, kuhu ja mis kellaks tahetakse jõuda rallit vaatama,» lausus Reimaa.