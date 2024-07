Pillilaagris kõlab kellamäng «Sära väike täheke»

Sel nädalal Maarja kooli ruumides alanud järjekordne laager on kümnes, selle eestvedajaks Assar Järvekülg, kes on puuetega inimestest koosneva ansambli Allikabänd mänedžer ja toetaja, ning Allikabändi liikmetega tegelemisest tal see pillilaagriidee kunagi ka sündis.



Tänavustesse töötubadesse kogunenuid on 33. Tuldud on Virumaalt, Jõgevamaalt, Valgamaalt, Tallinnast, Pärnust, Tartust ja mõnestki kohast veel. Eile oli päevaplaan selline, et esimene tund oli kellamäng, seejärel võis valida kas parmupilli või kandle töötoa. Pärastlõunal olid kitarri-, ksülofoni- ja flööditunnid.



«Siin on nii vahva olla,» lausus Assar Järvekülg ja lubas üle ukse tuppa piiluda, et kui vahva see siis päriselt on.



Kellamängutundi juhendas pime naine Veronika Sõstar, kes on ühtlasi Allikabändi solist ning koolitanud end veel mitme pilli mängijaks. Tal oli abiks hispaanlannast vabatahtlik Clara San­chis, kes seisis tahvli ees ja hoidis üleval noodijoonestikku, millel iga noot kindlat värvi. Tema siis osutas ka näpuga sinna, kui kaugel meloodia järjega parasjagu oli. Mängijail tuli meloodiat ja rütmi jälgida, meeles pidada, mis värvi on tema noot ja millal see helisema peab, ning just õigel hetkel kas oma kella helistada või metallplaadikest väikse haamriga lüüa.