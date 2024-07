See väärikus ning vastastikune austus saab ainult tugevneda ning siin on koalitsioonile mõned head soovitused. Järgmised kohalikud valimised on juba 16 kuu pärast ning küllap peaks Tartu linnavalitsus vähemasti seda asjaolu arvestades tegema senisest suurema kummarduse ka opositsiooni valijate suunas. Kõik opositsiooni eelarveettepanekud on olnud ju tingitud valijate vajadustest, mitte pelgast soovist eelarveprotsessi segada. Ja see kummardamine võiks olla regulaarne viisakus, mis kajastub ka iga-aastasel eelarve menetlemisel. Linnaeelarvesse peaks tekkima opositsioonile kasvõi märgiline rida.