Politseinik vastab. Kas kuumal päeval lapse autosse jätnud vanemat võib oodata karistus?

Viimases näites oli küll tegu õnnetusega, milles lapsevanemale ei saa midagi ette heita, kuid päästeamet on saanud nii sel kui varasematel suvedel ikka ja jälle väljakutseid autode juurde, kuhu laps on poeskäigu ajaks teadlikult jäetud. Et kuuma ilmaga tõuseb autos temperatuur väga kiiresti, võib see osutuda lapsele ohtlikuks.