Linnamuuseumi direktori Risto Lehiste sõnul on tegu pidevalt muutuva ja arengus oleva näitusega. Iga tartlane saab anda oma panuse näituse edasisse edenemisse: tuua kohale huvitava looga esemeid või kirjutada oma lugu lugude raamatusse.

Eksponaatide seas on ka kuulutustulp, kuhu külastaja võib oma plakati panna. Supilinna eluolu peegeldavas osas on konservivahetuskapp, kust võib soovi korral midagi võtta –tingimusel, et ta paneb sinna midagi asemele.