Sarnaselt varasemate aastatega laekus enim bakalaureuseastme päevaõppe avaldusi informaatika õppekavale ning õigus- ja majandusteaduskonda. Kaldma sõnul on selleks kaks põhjust. «Tegemist on eeskätt rakenduslike erialadega. See tähendab, et kandidaatidel on selge ettekujutus sellest, mis saab õpingute lõppedes,» lausus ta. «Määravaks on ka see, et nendel õppekavadel arvestatakse vastuvõtul vaid riigieksami tulemusi. Kui tulemused ületavad vastuvõtuks vajaliku lävendi, on nendele erialadele teistega võrreldes lihtsam ja kindlam kandideerida.»