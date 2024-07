Laura Uibopuu: Euroopa metsarikkamaid riike majandab lageraieta

Ehk isegi kõige muljet avaldavam erinevus meile harjumuspäraseks saanud mõtteviisist oli Pokljuka metsaülema suhtumine aega – metsanduses võtabki kõik aega! Siin näeme tulemusi 50–60 aasta pärast, siin oli tuulemurd alles kümne aasta eest ja järelkasv ei ole jõudnud veel tekkida, siin on kuused koosluse ümberkujundamise alustamiseks parajas vanuses – 150–200-aastased. See, et raiet minnakse tegema alles nii vanasse kuusikusse, kõlas Eesti raievanuse alandamise survet arvestades ootamatult.



8,8 miljoni m³ aastase juurdekasvu juures, keskmiselt 7,5 m³ hektari kohta, on maksimaalne lubatav aastane raiemaht Sloveenias 7,1 miljonit m³, sellest on viimastel aastatel realiseeritud umbes 6 miljonit m³. Seejuures on Sloveenia metsad peamiselt eraomandis: eraomanikele kuulub 75 protsenti metsadest ning umbkaudu iga viies sloveen on metsaomanik.



Kohalike ametnike ja metsaülema sõnul survet ettemääratust rohkem raiuda küll esineb, kuid samavõrra on metsaomanikke, keda tuleb veenda raiet tegema, kui see on kava kohaselt konkreetses metsas ette nähtud. Nimelt on Sloveenia metsades mitmeid kunagi istutatud monokultuurseid kooslusi, mida soovitakse ümber kujundada ja asendada algsete, neile aladele omaste looduslike kooslustega.



Loodame, et Sloveenias peavooluks olev suhtumine metsadesse kui ökosüsteemi ja terviklikku loodusväärtusesse pääseb levima ning kinnitab kanda nii Eestis kui maailmas laiemalt.