Kliinikumi ümbruses muutus parkimiskorraldus

Nüüd tasub tähele panna, et parklad on kliinikumi ümbruses jagatud kolme tsooni: EP327, EP326 ning EP201. Esimese puhul on tegu L. Puusepa 8 hoone naabruses paiknevate parklatega, kus kehtib argipäevadel kella kaheksast hommikul õhtul kella kuueni tasuline parkimine.