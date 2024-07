Ehitus käib. Autovabaduse puiestee valmistub väikeseks juubeliks

Kongo lisas, et aastatega on lattu kogunenud päris palju tänavamööblit ning et eesmärk on olla keskkonnahoidlik, võetakse varustus taaskasutusse. Nii näiteks tuuakse kohale võrkkiiged, laste ronimisrada, liumägi ning mitmed mänguelemendid. Basseini sel suvel ei rajata, aga veeatraktsioonidest on kavas udukuubik ja pritsiv värav.