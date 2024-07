Päästjad kustutasid põlevaid puid ja kontrollisid liiklusõnnetusel tuleohutust

Laupäeval kella 15 paiku süttis Jõgeva vallas Sätsuvere külas hooletust lõkke tegemisest seest kuivanud vahtrapuu, mis ohustas lähedal asuvat elektriliini. Enne päästjate tulekut piirati tuld käsikustutiga, päästjad kustutasid puu lõplikult. Edasise ohutuse tagamine anti üle elektrikutele. Päästjad hoiatavad, et lõkke süütaja peab tagama, et tuli ümbrusse ei leviks. Selleks tuleb lõke teha põlevmaterjalist piisavalt kaugele ja arvestada tuulega.

Sarnane tulekahju leidis aset ka reedel kella 18 paiku Elvas Suvila tänaval, kus süttis ohutusnõudeid eiravast lõkke tegemisest männipuu. Päästjad kustutasid süttinud männioksad ja selgitasid lõkke tegijale, et lõke tuleb teha puudest ja hoonetest eemale. Lõkke süütaja kohustus on tagada, et tuli ümbrusse ei leviks.