ARVUSTUS Lavastuses «Kuninga käsk» kohtuvad grotesksed kuningad ja südikad peiarid

Varemete vahele on lavastuse kunstnik Maarja Meeru paigutanud puu, mis on ehitatud lühikestest prussidest ja lauajuppidest. Taotluslikult lohakas, kuid ühtlaselt tuhkrohekaks peitsitud puu visuaalselt vastandub hoolitsetud varemetele, kuid mõjub sama vana ja väärikana. Puu on paiguti seest õõnes ja sisustatud raamatuid täis riiulitega.