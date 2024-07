Päästjad hoiatavad, et kuuma päikese käes lapse autosse jätmine ka lühemaks ajaks võib tekitada ohu tema tervisele ning elule. Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik sõnas, et selliseid juhtumeid oli mitmeid ka mais. «Väikene laps kuumeneb kiiresti üle ja mujalt maailmast on kurbi näiteid palju,» rääkis ta.