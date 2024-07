Teatrifestivali Draama piletid kaovad kiirelt, mõned etendused on juba väljamüüdud

Alates tänasest on müügil teatrifestivali Draama etenduste piletid. Olgugi, et piletid tulid müüki vähem kui pool tundi tagasi, on mitmed etendused juba välja müüdud. Nii on otsas kõik Von Krahli, Kanuti Gildi ja Draamateatri etenduste piletid.