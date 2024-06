GALERII Armastuselinnast Tartust puudub trendikas ja kõigile nähtav erootikapood. Kohe tuleb!

Kui rääkida Tartust kui suudlevate tudengite purskkaevuga linnast ning Euroopa kultuuripealinnast, mille raeplatsil on hiljuti aset leidnud üks enneolematu ühissuudlemisega kontsertetendus, või siis linnast, mille suveõhtuid täidab armastusfilmide festival, täis eksootikat ja hurma, siis jutustab Tartu ju sellest, kui tähtis on elus ära tunda, mõista ja väljendada armastust. Jääb üle vaid küsida, kas midagi on puudu.