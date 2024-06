GALERII Sepikoja tänaval süttis öösel romu

Väljakutse tegi kella 00.23 paiku üks naabruses elav naine, kes oli märganud sündmuskoha lähedal ka kahte inimest, aga ta ei osanud öelda, kas need võisid olla lapsed või suured inimesed. Ühe päästja arvamus oli, et romu sai põlema minna tõenäoliselt süütamisest.

Garaažid asuvad linna maal, seisavad aastaid kasutuna ning on täis kõikvõimalikku prahti. Omal ajal on need püstitatud sinna ebaseaduslikult. Tartu linnamajanduse osakonna ametnikud on korduvalt proovinud nende garaažide kasutajaid üles leida, kuid enamasti pole see õnnestunud.