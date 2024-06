Eesti Elujõu II Kongressi pöördumine nõuab praktilisi meetmeid sündimuse suurendamiseks

Pöördumise põhipunktid olid: nõuame, et Eesti valitsuse juurde asutataks eraldi Eesti rahvastiku taasloomise üksus; et see üksus töötaks 2024. aasta lõpuks välja ning viiks ellu praktilised meetmed sündimuse suurendamiseks; et Eesti riigi algatusel loodaks üleilmne Eesti Pere Abikomitee edendamaks lasterikkust ja toetamaks kõigi meie laste head haridust ja eestlasteks kasvamist.

Nende veendumusel saab niisugust eesmärki saab täita ainult rahva osalusel, seda võimaldab üksnes rahvuse viljakus ja elujõud. Eluvõimeline perekond on eestluse tähtsaim kandja, lasteta Eesti on kui hääletu kevad.

«Meie ette on praegu seatud viljatuse ohumärgid. Peame saama üle rahvastikukriisist meie maal. Peame arutama elujõu kogumist,» on seal öeldud. «Eesti tuleviku vankril on neli ratast: töö, perekond/kodu, vaimsus ja loodus. Kui viga saab kas või üks ratas, kukub vanker kummuli. Abielule ja perekonnale on vaja anda tagasi neile põhiseadusega määratud seisus, kehtestada reaalselt perede ja kodude eriline kaitse laste kasvamiseks. Peame uskuma, et eesti rahval on tahe ja jõud jätkata oma rahvuslikku eksistentsi ning tarkust jääda keeruliste aegade kiuste jääda püsima riigirahvana meie omal Eestimaal.»