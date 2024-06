Mõisamäng algas. Tartumaal ootab külastajaid neli, Jõgevamaal seitse ajaloohõngulist sihtkohta

Unustatud mõisate külastusmäng ootab huvilisi viiel suvepäeval, esimesed neist päevadest on 29. ja 30. juuni. Üle Eesti on avatud 34 mõisamaja või kõrvalhoonet, kus giidid ootel, et rääkida elust, mis kunagi oli, aga ka sellest, mis neis paigus edasi kestab.