Tosin päeva kestev Sisevete festival ühendab paarisada vetelsõitjat, algus on Vasknarvas

Festivali üks peakorraldaja, MTÜ Võrtsjärve kalanduspiirkonna tegevjuht Jaanika Kaljuvee rääkis, et festivalile on tänavu registreerunud 60 väikelaeva- või paadiomanikku, kes liituvad neile sobivatel kuupäevadel paadikolonniga.

«Kõige pikemat vetelsõitjate rongkäiku näeme tõenäoliselt 6. juulil Tartus Emajõel – siis seilab korraga ligi 40 alust,» rääkis Kaljuvee. Ta lisas, et kuivõrd iga veealuse peal on mitu inimest, osaleb registreerimisavalduste järgi festivali veesõidus kokku üle 200 inimese.

«Veesõidu esiklaevadena hoiavad kurssi ajaloolised laevad: Peipsil lodi Jõmmu ning Võrtsjärvel kalapurjekas Laura,» ütles Kaljuvee, kes kutsus ka harrastuspaadimehi- ja naisi kaasa lööma. See tähendab, et oodatud on needki, kel huvi on, ent suurt kaptenivilumust veel varrukast võtta pole.