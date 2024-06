Tartus peab asutamiskoosoleku uus rahvuslaste erakond

«Võibolla juhtub ka ime, aga ma arvan, et homme veel jääb liikmete arv 400 kant,» ütles erakonna asutamise eestvedajaid Jaak Valge. «Kui saavutame nõutava arvu alles augustis, siis võibolla teeme registreerimise ära septembris, kui on kavas meie esimene kongress.»

Valge ütles, et uue erakonnaga liituma on oodatud need rahvuslikult, konservatiivselt ja demokraatlikult mõtlevad inimesed, kellel ei ole seni olnud korralikku väljundit poliitikasse, kes mitmetel põhjustel ei ole tahtnud EKREga olla või pole mõned poliitika elemendid nende juures meeldinud.

Loodava erakonna esimene tuleproov on kohalikud valimised ja Jaak Valge arvates on raske mõelda, et neil Tartus saaks EKREst kehvemini minna:«Meil on inimesi, kes on tundtud ka EKRE brändita – Silver Kuusik või Indrek Kalda või Indrek Hirv jne.»