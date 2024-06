Kas kuumusekurnatust leevendab külma veega keha jahutamine? Pigem leigega, ütleb EMO arst

Ka herilased ja mesilased on rünnanud ohtlikult. Osad inimesed teavad, et neil on putukahammustuse allergia, ja neile on enamasti välja kirjutada rohud juhuks, kui nad hammutada saavad.

Kui ilmneb anafülaksia ehk tõsine allergiline reaktsioon. See on hingamisteede probeem, hingata on raske. Või hakkab vererõhk langema, tekib peapööritus, ja kui on näha, et see ei ole enam nii, et vaid ühel kohal punetab ja valutab, et see on midagi süsteemsemat. Et inimesel on enesetunne tõesti halb, õhupuudus, oksendab, siis tuleb kiirabi kutsuda.