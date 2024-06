Järgmisel nädalal toimub Tartus rahvusvaheline tänavakunstifestival Stencibility, mille peasündmuseks on korraldajad kavandanud pärmivabriku räämas ruumidesse näituse «Peitus». Ettevalmistused on nii kaugele jõudnud, et vabatahtlikud võtsid kätte pintslid ja värvirullid ning asusid üht tuba roosaks värvima.