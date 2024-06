Kaarsilla vahetus läheduses avati uue spordibaari uksed

Prominentses asukohas Emajõe kaldal on populaarseid baare teisigi. Näiteks on kümme aastat jõe ääres tegutsenud Väike Kuuba. Üks selle omanikest Mikk Valtna kinnitab, et neil läheb hästi ja rahvast käib siiani palju. Valtna ei pea Looret konkurendiks, pigem on ta uue baari suhtes positiivne: «Aeg on näidanud, et uued baarid Emajõe ääres toovad siia vaid rahvast juurde.» Loore osanik Timmo Kuusk kinnitab samuti, et nemad ajavad oma asja ning teisel pool jõge olevate baaridega nad konkurentsi ei tunneta.