Tartu Agro, mis kunagi kuulus Eesti riigile, on aastaid pakkunud välja võimalust osta maa omale. Riik on sellest aga keeldunud.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi maa- ja ruumiloome asekantsler Alo Aasma selgitas, et 2017. aasta jaanuaris peetud valitsuse kabinetinõupidamisel heaks kiidetud riigi maareservi säilitamise ja tsiviilkäibesse suunamise põhimõtete järgi säilitatakse riigi maareservina põllumajandusmaad, mille põllumajandusliku kasutuse jätkumine on riigile oluline ning mille kasutusse andmine on majanduslikult, toidu- ja sisejulgeoleku tagamiseks otstarbekas ning seda maad riik ei võõranda. «Samamoodi nagu mets, on ka põllumajandusmaa piiratud strateegiline ressurss ning maad sihtotstarbeliselt kasutusse andes on tagatud selle sihtotstarbeline kasutamine ja säilimine. Erinevalt metsast on põllumajandusmaad riigi maaportfellis oluliselt vähem ning selle kaitse on sedavõrd olulisem,» selgitas Alo Aasma.

Tartu Agro juhile jääb see väide aga arusaamatuks. «Ma ei saa aru valitsuse seisukohast, et maa iga hinna eest endale hoidmine ja selle tüki kaupa rendile andmine seisab hea meie siseulgeoleku eest,» sõnas ta. «Kuidas seisab see otsus toidu- ja sisejulgeoleku eest, kui suur põllumajandusettevõte, kes maksab aastas miljoneid eurosid riiklikke makse, peab valitsuse otsuse tõttu tegevuse lõpetama,» küsis Härm.

Tartu Agro haritava maa enampakkumisest pole aga enam pääsu. Ministeerium on otsustanud, et maatükkide rendile andmise enampakkumine leiab aset tänavu augustis või septembris. Asekantsler Alo Aasma sõnas, et praeguse prognoosi järgi võiks jääda rendihinnaks keskmiselt 200 eurot hektari kohta aastas.

Asekantsler märkis, et Tartu Agrol on eelisõigus kinnisasjade rendile saamiseks enampakkumisel kujunenud hinnaga. Andres Härm sõnas, et igal juhul osalevad nad enampakkumisel ning püüavad maid taas enda kasutusse saada, aga kui pakkumine peaks luhtuma, on selge, et Tartu Agro peab tegevuse lõpetama. «Piimakarja pidamisel on arvestatud 1–1,5 hektarit maad ühe looma peale, seega on selge, et praegust piimakarja paarisaja hektariga ära ei majanda. Karja vähendamine ei ole samuti optimaalne,» sõnas Härm. «Eks siis vaatame, kuidas edeneb, kuid praegu tundub, et suures soovis raha teenida on läinud valitsusel kaotsi vaade ja arusaam, kuidas põllumajandus sisuliselt toimib,» lisas Härm.