Kohvikut Shakespeare hakkab pidama uus rentnik

Tartu linna päeva üks ettevõtmisi on hommikukohv linnapeaga koos hansalinna Tartu teemalise hõbedase ja kuldse meenemündi esitlusega. See toimub kohvikus Shakespeare, nagu seal on sageli aset leidnud mitmesuguseid üritusi. Seekord teeb asja erakordseks tõik, et Shakespeare’i senine rentnik annab tööjärje üle teisele ettevõttele. Kohviku uksed sulguvad 29. juuni õhtul ja jäävad suletuks vähemalt kuuks ajaks.