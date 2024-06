ARVAMUS Eestluse elujõud on seotud eesti rahva juurtega – eestlased on maarahvas

See on perspektiivitu koha saatus. See kaugem koht on siis perspektiivituga võrreldes aste kõrgem ehk väheperspektiivne. Selle kohta öeldakse teenuskeskus või tõmbekeskus või kuidagi teistmoodi, ilustavalt. Aga üks inimgeograafist regionaalplaneerimise dotsent ütleb ajalehes kogemata ka välja nagu asi on – «ääremaa väikekoht».

Ja siis on vallakeskus, perspektiivseks peetav tiheasustus, mis arendamise au endale saab. Täpselt nii nagu kaugel kolhooside liitmise ajal, ja ääremaade tühjendamine jätkub.

Mis aitaks maaelu päriselt?

Maale elama asumise tugisambad on teed-side-elekter ning toimivad teenused, et maal elamine oleks kestlik. Lihtsalt võsa vahele maja ehitamiseks raha andmine ei loo ega toeta maaelu arengut. Üürimajade ehitamine tiheasustusse ka ei muuda maaelu paremaks. Exceli-põhise industriaalse lehmapidamise põhimõtete laiendamine valla juhtimisse ainult halvendab maaelu olukorda. Mida siis teha?

Minu ettepanekud on siin: auklike mülgaste asemele korralikud teed;

korralik telefoni- ja andmeside igasse kolkasse;

korraliku elektrivarustuse tagamine maapiirkondades normaalse hinnaga,

riigi ja omavalitsuse teenuste kättesaadavus kohtadel – lapsed-haridus-sotsiaal. Kõike korraga pole võimalik, kuid pereelu ja lastekasvatamise toetamine peaks olema elementaarne ja primaarne.

Kui need alused on paigas, on maaelu arenguks pool tööd tehtud. Neid peresid, kes tahaksid maale elama asuda, on piisavalt ja ülejäänuga saaksid nad juba ise hakkama.

Aga kuhu nad saaksid asuda?