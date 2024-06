Tartu linna päeval on linnapea hommikukohvi viimasel ajal pakkunud ikka kohvikus Shakespeare, nagu ka tunamullu ja nüüdki.

Nädalalõpule annab värve, rütme ja emotsioone Tartu linna päev 29. juunil, mis on ühtlasi peeterpaulipäev. Peetritel, Paulidel ja teistel puhkajatel on võimalik peesitada ning suplusveega palavust leevendada ka teistel päevadel ning rohkem on mahti käia mitmesugustel üritustel kodunt kaugemalgi.