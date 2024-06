JUHTKIRI Vikerkaarevaevane Tartu

Tartu linnavolinikud viimasel volikogu istungil ja sel nädalal ka lehelugejad said teada, et Tartus kulub tänavu volikogus kinnitatud toetuste korra alusel maksumaksja raha 43 000 eurot, et pidada neli LGBT+-teemalist üritust. Neist suurima toetuse ehk 30 000 eurot saab augustis toimuv Tartu Pride, niinimetatud paraad.