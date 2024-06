kiri Elektriarvestusega tarbija rahakoti kallale

Küllap oli kaugloetavatele arvestitele üleminek kulukas ja lõpuks kajastus see tarbija elektrihinnas. Hämmastama paneb, et paigaldatud kaugloetavate arvestite iga kujunes lühikeseks, see ei ületa kümmet aastat. Elektrilevi teatas, et aasta 2024 toob elektriturul uuenduse, mis toimub Euroopa Komisjoni määruse alusel kogu Euroopa Liidus. See toob kaasa elektritarbimise tunnipõhise mõõtmise asemel 15 minuti mõõtmise, mis võimaldavat veelgi täpsemalt mõõta ja tipptarbimist kõrgemalt maksustada.