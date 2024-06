Raadile kerkinud Südamekodu avab uksed septembris

Kui aadressile Ermi 13 kerkinud Südamekodu uksed septembris avab, on see valmis elukohta pakkuma 120 eakale. Asutuse juhtaja Kairi Ustav rääkis, et kõiki neid siiski esimesel päeval korraga sisse võtta pole võimalik, sest paberimajanduse korraldamine, aga ka elanike ja töötajate sisseelamine nõuab aega. Ustav avaldas lootust, et ametliku avamise aegu on majas kümmekond elanikku.