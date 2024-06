Gren plaanib kesklinna külmajaama kolmandat jahutusseadet

Greni Eesti äride juht Margo Külaots loetles, et Tartus on neil praegu 35 kaugjahutuse klienti, Pärnus viis. Viimased liitujad on olnud haigla- ja kaubandushooned ning huvi on tundnud ka rajatavate büroo- ja kaubandushoonete arendajad.