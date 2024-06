Viktor Kiss õpib Pallases skulptuuriosakonnas ning on Tartu kunstimuuseumis installaatorina ausalt leiba teeninud, aidates teistel kunstnikel oma töid üles seada.

Paraku on ta juba üle nädala rahata, samal ajal arved kuhjuvad ning tasumata arvete eest on juba esimesed nõudekirjadki tulnud. Kissi rahaülekande iseenda kontole pidas Coop Pank kinni ning selle kohta selgitust nõudnud Kiss sai vastuseks, et ülekannet pole toimunud rahapesu ja terrorismi tõkestamiseks.