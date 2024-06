«Mul on hea meel jälle meeste korvpalli juures tagasi olla. Tartu satsidega olen palju madistanud, seda nii mängija kui treenerina,» ütles Kuusmaa. «Vahepealne aeg noortega töötades on mulle uusi mõtteid andnud. Käed juba sügelevad, et saaks pihta hakata.»