Tartu kaubamaja läbib juubeli eel uuenduskuuri

Tartu kaubamaja tegevjuhi Kristel Liivapuu sõnul on värskenduskuuri eesmärk muuta kaubamaja nullkorrus eesotsas toidumaailmaga ajakohasemaks. «Soovime tööd teha võimalikult kiiresti, mistõttu on värskenduskuuri läbivad kauplused sellel ajal suletud. See võib tekitada külastajatele ebamugavust, kuid loodame mõistvale suhtumisele. Samas me ühtegi korrust täielikult kinni ei pane,» kõneles Liivapuu.