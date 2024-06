ARVUSTUS Päikesevalgus teeb kunstiga näitusesaalides lausa imet

Tartu kunstimajas teise korruse kolmes ruumis on Euroopa kultuuripealinna raames avatud Diana Tamane ja Thea Gvetadze ühine näitus «Ruum mitmele», mille on kureerinud Inga Lāce. Saatetekstist loeme, et väljapanek kutsub üles kokku saama omavahel, dialoogi pidama kunstnikega, mõtisklema ning vestlema vastupanust ja ellujäämisest.