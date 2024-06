Laura Ombler, Mirjam Rennit: pagulastaustaga noored Eestis – kuidas neid toetada?

Pagulastaustaga noored on üldjuhul põgenenud keerulistest oludest koduriigis, kuhu neil pole võimalik tagasi pöörduda, samuti võivad nad olla läbi elanud traumeerivaid sündmusi. Põgenemisel kogetu ja mure kodumaa keerulise olukorra pärast ning valiku puudumine oma endist elu sünniriigis edasi elada mõjutavad suurel määral nende vaimset tervist. Noorte jaoks on raske, et tihtipeale on nende sõbrad ja lähedased koduriiki maha jäänud. Kõik see võib tähendada, et nad tunnevad end Eestis üksildasena ning muutunud eluoluga on keeruline toime tulla ja leppida.