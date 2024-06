Kaasavast eelarvest tulnud pingid saavad korraliku aluse

Töövõtja Lõunalaaned juhataja Valdek Tageli sõnul tekkis viga materjali tarnel ning see avastati liiga hilja. Praegu tööd uute alustega käivad ning näiteks Supilinna pinkide alused on juba kohendatud. Killualuste ümbertegemine võtab aega. «Pindala on kokku 250 ruutmeetrit ja pingid asuvad linna peal laiali. Kui kõik alused oleksid ühes kohas, saaks töö poole päevaga tehtud,» sõnas Tagel.