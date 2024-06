Uues liivakarjääris mürisevad masinad naabrite vastuseisust hoolimata

Uuest karjäärist ligi poole kilomeetri kaugusel elav Tartu ülikooli grandikeskuse rahvusvahelise teaduskoostöö peaspetsialist Vallo Mulk kuuleb masinate müra selgelt oma hoovi. «Kolimise mõtteid veel ei ole, aga psühholoogiliselt on ikkagi raske leppida tekkinud olukorraga,» sõnas Mulk. Ta avaldas veendumust, et karjäärile lähemal elavaid inimesi häirib see veelgi enam. Ühtlasi lubas ta oma koduhoovis mürataset selleks ette nähtud seadmega kontrollida.