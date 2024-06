Seekordsel Tartu linna päeval puhuvad muutuste tuuled

Et Tartu kannab tänavu Euroopa kultuuripealinna tiitlit, on sedapuhku korraldajad võtnud eesmärgiks kaasata üritustesse võimalikult palju kohalikke tegijaid. «Traditsioon jätkub, aga teeme seda veidi uuenenud võtmes, et pakkuda linlastele vaheldust,» sõnas peakorraldaja Ragnar Konson. Kultuuripealinna tiitlist inspireerituna toimuvad päeva vältel eri paigus üritused, millest mõni on juba pika traditsiooniga, teine jällegi täiesti uus.