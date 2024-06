Peipsi järvest tuli välja 33 kilomeetrit ohtlikke kalavõrke

Järves omatahtsi triivivad võrgud on ohuks nii keskkonnale kui paadisõitjatele, tõdes keskkonnaameti järelevalve arendusbüroo peainspektor Ivo Kask. «Sünteetilistest materjalidest nakkevõrgud lagunevad väga aeglaselt ning püüavad järves vabalt triivides veel pikalt nii kalu, veeloomi kui linde – üldjuhul tähendab lõksu jäämine neile piinarikast surma. Need ohustavad ka paadiga järvel liiklejaid, sest kui mootorilabad võrgumassi takerduvad, on õnnetus lihtne tulema,» selgitas Kask.