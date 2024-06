Poekottide eest saadud raha läheb haigetele lastele

Kokku laekus 126 joonistust, nende hulgas Valga põhikoolist, Narva Vanalinna põhikoolist, Rakvere reaalkoolist ja Tallinna huvikeskusest Kullo. Kõigi joonistuste seast valiti Facebooki-hääletusega võitjaks seitsmeaastase Mia töö, see on trükitud nüüd Barbora kotile, mis on kõigile saadaval.