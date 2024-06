Vabaduse puiesteel tohivad autod sõita veel selle kuu lõpuni

Vabaduse puiestee lõik Uueturu tänavast kuni Magistri parklani suletakse pühapäeval, 30. juunil kell 4.00. Ümbersõiduna saab kasutada Rahu sild – Narva mnt – Vabaduse sild ja vastupidi. Poe tänavale ja sealt välja pääseb Ülikooli tänava kaudu.

Ajutised taksode ja turismibusside peatused luuakse Vabaduse puiesteele Magistri tänava parkla vastu. Mõlemale transpordiliigile on mõeldud kolm kohta.

Bussi nr 6 ajutine teekond linnast välja viival suunal on Rahu sild – Narva mnt – Vene ring – Sauna – Kroonuaia. Läbimata jäävad peatused Vabaduse pst, Raeplats ja Palmihoone. Palmihoone asenduspeatus on Meltsiveski. Vabaduse puiestee ja Raeplatsi asenduspeatus on Linnamuuseum. Linna sisse tooval suunal on teekond Lai – Vabaduse sild – Vene ring – Narva mnt – Rahu sild. Palmihoone ajutine peatus paigaldatakse Laiale tänavale botaanikaia juurde. Raeplatsi asenduspeatus on Atlantis.

Bussiliini nr 7 ajutine teekond on Rahu sild – Narva mnt ja vastupidi. Linnast väljuval suunal jäävad läbimata peatused Vabaduse pst, Raeplats ja Vabaduse sild. Asenduspeatusena saab kasutada peatust Linnamuuseum. Linna siseneval suunal jäävad läbimata peatused Palmihoone ja Raeplats. Palmihoone asenduspeatuseks on Vene ja Raeplatsi asenduspeatuseks on Atlantis.