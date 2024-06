Teine Eesti elujõu kongress keskendub rahvuse püsimajäämisele

Maarja kiriku roll

«Leidsime, et teine kongress võiks samal territooriumil toimuda,» selgitas ta. «Ja kui Eesti esimesest üldlaulupeost koorus välja meie eesti rahvus, siis nüüd, mil tajume eestlastena kriisi, nii rahvastikukriisi kui ka vaimsuse ja enesesäilitamise kriisi, võiksime tõsta uuesti üles selle tungla ning loota, et 21. sajandil meil õnnestub see, mis õnnestus 19. sajandil,» rääkis Ots.

«Praegu elame ajal, mil materiaalselt pole inimestel suurt midagi häda. Alates sellest, kui palju on meil autosid, ja lõpetades sellega, et elame sotsiaaltagatistega riigis,» rääkis ta. «Samas kipume lahustuma üleilmses massikultuuris ja lõputus tarbimises. Väga väikse rahvana, nii nagu ka Rein Taagepera on öelnud, oleme väga suures ohus. Eriti, kui meie arv langeb alla 750 000 piiri.»

Loone Otsa sõnul tekitab tõsist muret see, et paljud on leppinud sellega, et mis seal ikka, kui 50 aasta pärast eesti keelt vähem kõneldakse. Või 100 aasta pärast üldse mitte! Sest moodsa aja naudingutekeskne ja individualismile pühendunud ühiskond on ülemaailmne trend. «Sündimus langeb igal pool,» osutas Loone Ots. «Aga kui sul on 100 miljonit inimest või 50 miljonit inimest, on see vähem ohtlik – väljasuremine võtab siis aega ja neis ühiskondades on ehk vahepeal võimalik midagi muuta.»